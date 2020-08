La familia McDonald Porras palpita con todo el Clásico Provincial

Redacción – Yherland McDonald, hermano y representante de Jonathan, asegura que el atacante del Team es muy fuerte y la gente que lo crítica no tiene idea.

La familia McDonald Porras disfruta al máximo los días previos para el duelo entre Herediano vs Alajuelense por la fecha 4 del Apertura 2020.

Este será el primer juego donde no usarán la camiseta de La Liga, ya que los seres queridos del delantero cambiaron el rojinegro por el rojiamarillo a partir de este torneo.

Dicho cambio lo hicieron con el fin de apoyar a Big Mag, que por primera ocasión en nueve años enfrentará al Equipo de su Gente, en un partido del certamen tico.

En el seno de la familia de Jonathan existe mucho orgullo por el delantero, gracias a su mentalidad, que lo ha llevado a destacar a lo largo de su carrera deportiva.

Yherland habló con AMPrensa.com y reveló que que la mente del futbolista de 33 años es admirada por la familia, ya que a pesar de los problemas, continúa con buena actitud.

«Con la madurez con la que Jonathan vive el deporte y con la madurez que vive la profesión, pues no creo que no tome como fracaso no quedar campeón con Herediano, si no que como un oportunidad de mejor y de crecimiento.

La mente de Jonathan es muy fuerte y la gente no tiene ni idea, por lo que le ha tocado pasar y no tienen ni idea por lo que le ha tocado vivir. No solamente a él, si no a nosotros como familia. A pesar de eso, él siempre tiene el entusiasmo de ir a jugar y entrenar.

Yo como hermano y como papá que soy, son cosas que me impresionan de él. No es algo que lo vaya a demostivar o tirar al suelo. Nosotros como familia siempre queremos verlo feliz en lo que ama», afirmó Yherland McDonald a AMPrensa.com.

Jonathan buscará festejar una anotación ante Alajuelense y así demostrar que la decisión que tomó el León no fue la correcta, con un jugador de gran bagaje como él.