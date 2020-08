El Pelícano le pide acciones claras al gobierno

Redacción – El técnico del Cartaginés, Hernán Medford, asegura que quiere ver si el gobierno va a inventar la inyección contra el hambre en medio de la pandemia.

Medford asegura que él es del pueblo y por ello, conoce muy bien la difícil situación que están viviendo por causa de la crisis generada por el Covid-19 en el país.

Fiel a su estilo, el estratega asegura que de acá a diciembre ya estará la vacuna contra el virus, pero quien inventara la inyección contra el hambre de la ciudadanía.

Miles de costarricenses han visto recortados sus ingresos por el virus, ya que muchos perdieron sus empleos o les hicieron un rebajo considerable en sus salarios.

El Pelícano asegura que ya hay amistades de él, que están pasando problemas de hambre, por lo que esa situación le ha generado gran preocupación y alarma.

Hernán Medford conversó con el programa 120 minutos de Radio Monumental y le tiró con todo el gobierno liderado por Carlos Alvarado por su actuar con el pueblo.

«Uno es del pueblo y uno siente a la gente que está alrededor de uno, ya hay hambre y que va pasar de aquí a diciembre señores. Va a estar la inyección del virus, pero quien va inventar la inyección contra el hambre.

Vas a estar en la casa metido y ver a tus hijos muriéndose de hambre. Esto esta cada vez peor económicamente. ¿Entonces de que se trata? Tiene que haber un equilibrio y ese equilibrio no lo hay. Los que me tiran duro les doy gracias, porque me están ayudando.

A mí me da pena, porque hay amistades mías con problemas de hambre, entonces que va pasar de aquí a diciembre. Que va a pasar de aquí a diciembre sin producir y sin comer. Ese es mi pensamiento, obviamente la salud es importante.

Quiero ver si el gobierno va a inventar la inyección contra el hambre. Yo sé cuál es, yo le voy a decir al gobierno en dos o tres meses, cuando más de la mitad de este país se este muriendo y no tenga nada que comer», afirmó Medford a 120 minutos.

Medford está realizando la cuarentena en su hogar, luego de que se diera a conocer el tercer caso positivo en el Cartaginés, que tiene a todo su plantel en aislamiento.