Redaccion- Javier Rodríguez Arroyo es un hombre con parálisis cerebral que clama por una pensión que ha pedido varias veces.

El hombre de 50 años sufre de parálisis cerebral desde el momento de su nacimiento.

«En varias ocasiones he solicitado una pensión, la cual no ha sido aprobada ya que tengo las cuotas, no la edad. Se me ha llevado a diferentes citas a la gerencia de pensiones y no califico», manifiesta Rodríguez en un rótulo.

Se debe mencionar que el hombre nunca se dio por vencido y salìa en su triciclo a vender números para una rifa semanalmente, pero con la pandemia ya no puede salir de su casa y no tiene ingresos.

Dago Rodríguez de «Una mano por Piedras Negras» dijo que Javier es una persona que no puede hablar y tiene movimientos involuntarios.

Rodríguez agregó que la iniciativa ayuda a familias de escasos recursos con alimentos y en ocasiones con dinero.

«Ya hace tres años que he estado ayudando en el proceso de la pensión, pero se la niegan. Todo tipo de ayuda para Javier es buena debido a que no tiene ingresos. El vive con un joven que està en el colegio y que ve como su hijo porque le ayuda en la casa y lo cuida», dijo Dago Rodríguez.

El vecino de Heredia necesita urgente de su ayuda para salir adelante.