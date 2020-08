Jafet se mostró autocrítico en conferencia de prensa

Redacción- Jafet Soto lamenta falta de definición de sus jugadores tras caída ante La Liga y le pone el pecho a las balas tras la pérdida 1-2 en el clásico provincial.

Contrario a lo que generalmente se espera de las declaraciones del técnico florense, se mostró autocrítico para aceptar los errores que su escuadra ha venido cometiendo en el Apertura 2020.

La poca precisión el último pase es uno de los factores que más resalta el estratega florense, pues considera que aunque son los encargados de llevar peligro al marco rival, el no concretar las acciones les pasa factura.

«Ellos hicieron los goles nosotros no, desde el fin semana anterior en Guapiles fallamos mucho, el futbol es de goles y no las metemos. Tenemos muchísima calidad pero la contundencia la necesitamos tener antes de que el rival nos marque a nosotros.

Siento que lo hicimos bien, el plan de juego se desarrolló de la mejor forma, las acciones de ellos no fueron tan claras como las de nosotros. A mi la verdad lo que me interesa es la cancha y las demás decisiones yo no las tomo en cuenta, el fútbol se decide en la cancha.

Son momentos que se dan en el juego, hoy se nos niega pero sabemos que el fútbol cuando cae una, se vienen a racimos, estamos tranquilos porque la generación de opciones la seguimos teniendo», sentenció Soto.

De esta forma, el técnico deja claro que el principal problema de sus pupilos es la falta de definición a la hora de concretar las múltiples jugadas de peligro que llevan al marco rival.

Por lo que espera pulir estos detalles, de cara a las próximas jornadas que tendrá que disputar para demostar el gran nivel futbolístico de sus dirigidos y de esta manera ir en busca del trofeo que los proclame como monarcas del fútbol nacional.