Marín es uno de los grandes fichajes del Monstruo

Redacción – El talentoso volante morado, Jimmy Marín, asegura que se apoya en calidad de sus compañeros para volver a su mejor nivel con el Deportivo Saprissa.

Marín cumplió con una gran actuación en el juego ante Limón FC. Inclusive, anotó el 1-0 momentáneo al minuto 64, gracias a una excelente definición ante Dexter Lewis.

Los morados ganaron 4-0 ante los caribeños y en las redes sociales, Marín fue uno de los más elogiados por el saprissismo a lo largo de los 83 minutos que vio acción.

Aunque se vio muy bien, Jimmy es consciente debe seguir trabajando en las practicas para volver al nivel con el que se dio a conocer en el fútbol nacional.

El jugador llegó al Monstruo proveniente del fútbol de Israel, donde gozó de muy poca regularidad en las filas del Hapoel Beer Sheva y FC Ashdod.

Jimmy Marín cataloga de un poco de complicada su vuelta a la competencia, ya que tenía varios meses de no jugar un partido oficial.

«Este regreso es muy difícil. Tenía cerca de cinco meses de no jugar un partido. Y casi ocho o nueve meses de no jugar los 90 minutos. Me está ayudando mucho la exigencia qué hay en cada entrenamiento, la intensidad y el nivel de los compañeros es muy alto y eso me favorece mucho», aseguró Marín a Columbia.

El futbolista de 22 años se mostró muy feliz por su anotación, que le sirve para seguir tomando confianza en el plantel liderado por Wálter Centeno Corea.