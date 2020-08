Acosta firmó por un torneo con los morados

Redacción – El defensor nacional, Johnny Acosta, afirma que buscará transmitir su experiencia a las jóvenes promesas del Deportivo Saprissa en el torneo venidero.

Acosta firmó por seis meses con los morados y cumplió de esa forma, su anhelo de vestir los colores del Monstruo, el cual considera el equipo más grande del país.

A sus 37 años, el jugador asume con responsabilidad su nuevo reto en el campeón nacional, que en el último semestre vistió los colores de East Bengal de la India.

El futbolista cuenta con un amplio y respetado bagaje, que será clave para el plantel liderado por Paté Centeno, que dio el visto bueno para el arribo del zaguero.

El defensor ve lejos su retiro de las canchas, ya que todavía se siente capaz de marcar y trasladarse de forma adecuada en el terreno de juego.

Johnny Acosta dejó claro que llegó al Monstruo con el fin de aportar experiencia y calidad a los jóvenes futbolistas, quienes le guardan respeto al jugador de 37 años.

«Muy agradecido con el Deportivo Saprissa que abrió las puertas, también porque buscan en mí, un jugador de experiencia, que ayude a los más jóvenes y les transmita esa experiencia, que al final de todo es bastante importante.

Yo me voy a retirar el día que ya no me sienta capaz de marcar de trasladarme, proponer y ese el día que siento, que solo me voy hacer a un lado. Lo tengo muy claro, va depender de mí, si quiero estar un torneo, dos torneos o tres torneos en el equipo.

Pero tengo que demostrarlo en la cancha, tengo que aportar al equipo, porque de nada vale que venga por cuatro torneos si al final, solo estuve un torneo, porque no rendí y no cumplí con las expectativas que la directiva tenía en mí».

El zaguero ya se entrena con el resto del plantel morado, que se alista para enfrentar la Supercopa contra Herediano, que se realizará el 8 de agosto en el Estadio Nacional.