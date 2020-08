El experimentado jugador ve con buenos ojos la idea de juego de Paté Centeno

Redacción- El nuevo defensor del Deportivo Saprissa, Johnny Acosta, afirma que su ADN ganador lo consiguió en su paso por las ligas menores del cuadro tibaseño.

El dos veces mundialista es la más reciente incorporación para el conjunto dirigido por Wálter Centeno que buscará revalidar el título durante el Apertura 2020.

Certamen que iniciará el próximo domingo 16 del presente mes, por lo que el Monstruo se apresuró a conseguir un defensor central ante la incertidumbre por el caso de Esteban Espíndola.

Por lo que Acosta regresa a sus 37 años de edad al club donde tuvo su formación como futbolista y al cual le guarda un gran cariño.

“Gracias al trabajo que tuve en ligas menores con el Deportivo Saprissa me hicieron aprender mucho y a ser una persona ganadora, a pensar siempre en ganar, sin importar lo que haya pasado el día de ayer, se gana, se pierde o se empata, pero en Saprissa siempre me enseñaron eso que había que levantar la cabeza y al día siguiente ir a buscar la victoria”, afirmó el zaguero.

Acosta ha sido elogiado por “Paté” en el pasado gracias a su capacidad para darle salida controlada con el balón al equipo.

Mientras que el experimentado futbolista ha dejado en claro su deseo de volver al Monstruo en reiteradas ocasiones, por lo que cumplirá su sueño por lo menos durante el siguiente torneo.

“Es un estilo bueno y a la vez riesgoso, porque se es un estilo muy abierto al ser un equipo muy ofensivo, me gusta la idea de juego de él, siempre piensa en ganar, en atacar, lo he visto en partidos anteriores y creo que me puedo adaptar muy bien a la idea de juego y a lo que él le pide a la parte defensiva”, indicó el oriundo de Alajuela.

El exlegionario fue oficializado como fichaje del Saprissa la noche del pasado viernes y este lunes ya se pondrá a las órdenes del cuerpo técnico para los entrenamientos.

Acosta firmó un acuerdo de tan solo seis meses tras las negociaciones realizadas con la gerencia, pero buscará demostras su talento y capacidad para mantenerse con los morados.