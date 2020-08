Su formación fue el Monstruo, por lo que conoce a la perfección el ADN del equipo más ganador del país. Además, aportará su jerarquía y conocimiento al plantel.

Desde hace varios meses atrás, el zaguero había dejado claro su deseo de llegar al club morado, pero de diferentes razones no había logrado llegar a la institución.

Por ello, haber logrado un acuerdo con el Saprissa ilusiona al defensor, que asegura que ahora tiene la oportunidad que siempre había deseado: jugar en el Monstruo.

Johnny Acosta dejó claro que quiere que lo critiquen por su rendimiento y no por edad, ya que buscará aportarle su bagaje a nuevas promesas de la institución.

«Siempre he pensado que el fútbol no es de edades, es de buenos o malos. Me gustaría que me criticaran según mi rendimiento, no por la edad, es un simple número y creo que si un jugador puede dar y enseñar a los jóvenes, creo que es muy bueno. Acá en el Saprissa hay una muy buena combinación de experiencia con juventud»,afirmó Acosta.

El mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018 con La Sele, buscará ganarse un lugar en la formación de Paté Centeno, que anhela con guiar al Monstruo al bicampeonato.

El defensor de 37 años usará el dorsal número 3 en el Monstruo, que trae a Acosta como una solución mientras resuelven la situación de Esteban Espíndola.