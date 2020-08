➡️ Entrevista completa con Johnny Acosta en este momento en #CamerinoMorado 📻 91,5 FM

Acosta firmó por seis meses con el cuadro morado

Redacción – El experimentado defensor nacional, Johnny Acosta, vive un sueño y afirma que defenderá con el corazón al Monstruo a partir del Apertura 2020.

Acosta fue presentado el pasado 31 de julio como nuevo jugador del Saprissa. El contrato del futbolista de 37 años es por un período de seis meses.

Su formación fue el cuadro saprissista, por lo que conoce a la perfección el ADN del equipo más ganador del país. Además, aportará su jerarquía y conocimiento al plantel.

Desde hace varios meses atrás, el zaguero había dejado claro su deseo de llegar al club morado, pero de diferentes razones no había logrado llegar a la institución.

Por ello, haber logrado un acuerdo con el Saprissa ilusiona al defensor, que asegura que ahora tiene la oportunidad que siempre había deseado: jugar en el cuadro morado.

Johnny Acosta le mandó un sentido mensaje a la afición del Monstruo y señala que pueden esperar mucho sacrificio y entrega con la camiseta tibaseña.

«De mí no pueden esperar menos de sacrificio, entrega y sobre todo siempre pensar en ganar. Nunca dar un balón por perdido, siempre me he caracterizado por eso y que más, ahora que tengo la oportunidad que siempre había deseado.

De poder defender los colores del Deportivo Saprissa en partidos oficiales, que me llena de orgullo y muchos deseos de triunfar», afirmó en un vídeo publicado por Saprissa.

El futbolista vestirá su quinta camiseta en el fútbol costarricense. El defensor ha jugado con Santos de Guápiles, Alajuelense, Herediano y La U – Universitarios.

En el último semestre militó en el East Bengal de la India. El oriundo de Goicochea, buscará demostrar su jerarquía con la camiseta del club más ganador del área.