Guzmán volvió al equipo donde debutó en primera división

Redacción – El recio volante nacional, Juan Gabriel Guzmán, asegura que su último año en el Saprissa fue un poco difícil, pero Dios lo premió con salir campeón.

Guzmán volvió a Pérez Zeledón para el Apertura 2020, luego de gozar de nula regularidad en el Monstruo, donde formó parte de la nómina que ganó la copa 35.

El jugador dio la vuelta olímpica con los morados, eso sí, no contó con la confianza de Paté, que sentenció a Juan Gabriel a la banca y en algunos juegos a la gradería.

Una lesión lo mantuvo al margen varios meses, lo que generó que se mantuviera al margen del resto del plantel. Varias de sus actuaciones fueron en Liga Concacaf.

Su desempeño en la competencia internacional no fue la mejor y el saprissismo pidió su salida por el pésimo rendimiento mostrado dentro de la cancha.

Juan Gabriel Guzmán conversó con FUTV y reveló que vivió momentos difíciles con la escuadra más ganadora del país, donde tampoco tuvo mucha oportunidad.

«El último año con Saprissa fue un poco difícil, pero gracias a Dios me premió con salir campeón. Digamos que primero fue una lesión que me complicó un poco y después no tuve casi la oportunidad que yo esperaba.

El jugador para que tenga ritmo, hacer las cosas y para que le exijan, debe tener ese ritmo, ese proceso de partidos para sentirse bien y sentirse cómodo. Comencé titular cuando llegué a la institución, hice un buen partido ante Santos de Guápiles.

Lamentablemente tuve una lesión, pero Dios sabe porque hace las cosas. Le doy gracias a él por pasar por tres equipos grandes. Ahora estoy en Pérez Zeledón y quiero ser campeón como lo fui en el 2017, no está largo, tenemos buen equipo», afirmó a FUTV.

El futbolista de 33 años es uno de los líderes del plantel pezetero, gracias a su experiencia en clubes como Alajuelense, Cartaginés y Deportivo Saprissa.