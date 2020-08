Redacción – El portero costarricense, Keylor Navas, es el único jugador centroamericano presente en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

Navas no solo es el estandarte de Costa Rica en el torneo europeo, si no que de toda Centroamérica, ya que ningún otro país del área tiene un futbolista clasificado.

Honduras, Panamá, Guatemala, Nicaragua, Belice y El Salvador, estarán expectantes de lo que haga Keylor al PSG, donde buscarán eliminar al Atalanta de Italia.

El tico y 27 jugadores más del cuadro francés, ya están en Portugal para preparar el duelo ante los italianos. Dicho duelo será el miércoles 12 de agosto en Lisboa.

PSG viajó con toda su artillería para este importante juego a muerte súbita, que los podría clasificar a una semifinal de Champions tras varios fracasos en años pasados.

Neymar, Silva, Mbappé, Icardi, Draxler, Navas y compañía, están listo para enfrentar este duro reto, que los exigirá al máximo a lo largo de los 90 minutos.

Desde hace varios años, Navas se ha acostumbrado a ser el único representante del área en fases finales de Champions, gracias a sus éxitos en Real Madrid.

Esas hazañas lo han hecho ganarse el respeto de personas de propios y extraños, que confían que el tico pueda guiar con sus reflejos al PSG a las semifinales.

Las llaves y los clasificados a Cuartos de Final quedaron definidos este sábado. Llama la atención el duelo que verá frente a frente al FC Barcelona vs Bayern Múnich.

Las otras serás RB Leizig vs Atlético de Madrid y Manchester City vs Lyon. Los grandes ausentes en esta fase será Real Madrid y Juventus.

😎 The quarter-finals are set!

Who will win the 🏆 this year?#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2020