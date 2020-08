Redacción – Este miércoles fue el sorteo de la Concacaf para conocer el camino de las naciones del área y a La Sele le tocará iniciar camino a Catar 2022 de visita.

La fecha uno de la Octagonal Final, Costa Rica enfrentará al ganador del grupo C o D, donde parten como grandes favoritas Guatemala y Panamá.

Alguna de estos dos países son favoritos para verse la cara ante la Tricolor, que también podrían enfrentar a Curazao, en caso de que eliminen a Guatemala en el grupo C.

La Tricolor iniciará su camino en junio del 2021 y en dicho mes deberá enfrentar cuatro partidos muy complicados que sería de la siguiente forma:

La Sele cerrará el proceso clasificatorio jugando en el Estadio Nacional ante Estados Unidos, en un juego que podría tener al representativo patrio clasificado.

Rónald González iniciará su preparación para tener a punto al combinado patrio, que no se guardará nada e irá por el boleto a Catar 2022 con sus mejores hombres.

Resto del calendario de Costa Rica en la octagonal

Setiembre 2021

Costa Rica vs rival por definir

Jamaica vs Costa Rica

Octubre 2021

Rival por definir vs Costa Rica

Costa Rica vs México

Noviembre 2021

Honduras vs Costa Rica

Estados Unidos vs Costa Rica

Enero 2022

Costa Rica vs Honduras

México vs Costa Rica

Marzo 2022

Costa Rica vs Por definir

Costa Rica vs Estados Unidos

Honduras es el otro país centroamericano que está a la espera de su rival, que saldrá del ganador del grupo B vs E. Los favoritos en esos sectores son Canadá o Haití.

Por su parte, Estados Unids también espera por rival, que saldrá del ganador del enfrentamiento entre el grupo A vs F. El Salvador y Trinidad y Tobago son favoritos.

The groups for the preliminary round of the Concacaf Qualifiers to the @FIFAWorldCup are set!

The winners of each group will advance to the next round of qualifying. Who has the toughest group?#WCQ | #LoveForOurGame pic.twitter.com/CJqlaDMPsI

— Concacaf (@Concacaf) August 19, 2020