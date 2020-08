Saborío firmó por un torneo con el cuadro erizo

Redacción – Una llamada telefónica de Bryan Ruiz terminó de convencer a Saborío para llegar a La Liga, que firmó al atacante por un torneo -Apertura 2020-.

Agustín Lleida, gerente deportivo manudo, aprovechó la estrecha relación de Ruiz con Saborío, con el fin de que le ayudara para fichar al delantero nacional.

El Capi manudo se comunicó con el experimentado atacante, que no dudó en ningún momento para llegar a un acuerdo con el Equipo de su Gente.

Fue tan grande el papel de Bryan para la llegada de Álvaro al León, que el volante le dio muy buenas referencias a Lleida y eso también ayudó al directivo erizo en su decisión.

Además, la ilusión de jugar al lado de uno de sus mejores amigos, fue clave para vestirse de rojinegro, debido que desea volver a compartir pases con Ruiz.

El gerente manudo reveló en conferencia de prensa, que el arribo de Saborío se da en gran parte, gracias al aporte de Bryan Ruiz, que cree que el delantera aportara a La Liga.

«Yo le pregunté a Bryan más que nada el tema personal de Álvaro, yo no tenía la posibilidad o oportunidad de haberlo conocido antes a nivel personal. Entonces me preocupaba saber como era a nivel personal y en seguida Bryan me dio unas muy buenas recomendaciones, muy buenas referencias.

Primeramente Bryan se sorprendió y enseguida dijo que era la pieza que nos faltaba, y nos podía ayudar mucho. Pero ya había hablado con Álvaro, de hecho al final puse a Bryan a llamar a Álvaro para terminar de darle el último empujón», afirmó Lleída.

Con su número 24 en su espalda, el delantero buscará ayudar al León en su anhelo de conseguir la ansiada copa número 30, que se le niega al León desde el 2013.

Saborío y Ruiz tienen más de 80 partidos juntos en la Selección Nacional, por lo que esa situación también influyó para que se diera la llegada del atacante de 38 años.