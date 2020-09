Redacción- Los locutores de «La tostadora» reprochan a creador de «¿Cuál pandemia?» por incentivar uso de dióxido de cloro.

Durante el programa Gustavo Peláez, Adrián Granados, Sara López y Lucho Retana le tiran con todo a Marco Albertazzi al mostrarse en sus redes haciendo una bebida con dióxido de cloro.

Albertazzi se hizo viral cuando aseguró que «¿Cuál pandemia? Hay 31 muertos en cuatro meses».

«Voy a llevar listo mi dióxido de cloro, es fácil y voy a enseñarles como lo hago. En agua pongo 10 mililitros, le pongo hielo más rico asì y listo. Eso es todo y se lo está uno tomando a poquitos», dijo Marco Albertazzi.

Durante el vídeo se escucha a Adrián Granados decir: «No, jodás».

«Que alegría se nos va a ir pronto ¿Porqué hace llamarse un fitness? Sì es un fatness», dice Sara López.

Albertazzi agregó que según los estudios que hay mata los virus de un solo.

«Tres días me duró esa babosada del Covid, no me hice exámenes, pero fueron muy raros los síntomas y así fue como he decidido cuidarme», dijo.

Es importante mencionar que el hombre ha sido criticado porque se toma eso para matar el virus en el que él no cree.

«Él no dijo que no había pandemia y cómo ahora sì cree que le dio Covid. Es un imbécil ¿Porqué no se hace prueba de su estupidez humana? «, agregó López.

Marco Albertazzi comenta que hay distintos estudios que confirman que es bueno y hasta asegura que el Ministerio de Salud tiene información.

«Me preocupa que el dice que se le fue rápido, pero yo lo veo enfermo todavía», dice Granados.

Gustavo Peláez dijo que le preocupa que salgan nuevos síntomas del Covid-19.