Luis Diego Rivas se formó en las filas del Cartaginés

Redacción- El joven portero nacional, Luis Diego Rivas, ha sido vinculado en las últimas semanas como nuevo refuerzo del Deportivo Saprissa.

Luis Diego fue formado en la cantera del Cartaginés y su debut se dio en el Verano 2015. El arquero se quedó en el cuadro de la Vieja Metrópoli hasta el certamen pasado.

En los últimos días se le ha vinculado al guardameta con el Monstruo, que aparentemente ya tendría todo listo para llevar al popular «Pacayas» al plantel.

Por lo que Rivas conversó con AMPrensa.com para aclarar los rumores, que han surgido entorno a él y su futuro como futbolista profesional en la máxima categoría

Rivas considera que el momento que atraviesa la economía del país es lo que ha impedido formalizar negociaciones con los equipos.

«Hasta donde he conversado con mi representante han habido ofertas, pero lo que ha echado atrás el interés son los derechos de formación porque ningún equipo en plena pandemia tiene para pagar los derechos, eso ha sido lo que ha frenado», afirmó Rivas.

Además, el guardameta costarricense se refirió todos los rumores que lo vinculan directamente con el Deportivo Saprissa

«A hoy yo no he firmado nada, no hay nada oficial, lo de la foto que circula es falso, hasta el momento soy agente libre, estoy esperando opciones y mi representante está trabajando en eso.

Él ha manejado todas los ofertas, hasta el momento no hay nada fijo, yo siento que algo fijo es hasta que firme, entonces que yo tenga algo listo para el 24 de agosto que es cuando cumplo los 23 años es falso», concluyó Luis Diego Rivas.

Sin embargo, fue claro en decir que para él, el llegar a un equipo grande sería un sueño hecho realidad pero que también busca tener más protagonismo.

«Hoy por hoy lo que necesito es trabajo y segundo buscar mejores oportunidades, más opciones de jugar, obviamente me gustaría llegar a un equipo grande como a todo jugador de este país. Pero a cualquier equipo al que vaya me sentiría bien y más si tengo la oportunidad de pelear por un puesto», puntualizó Rivas a AMPrensa.com.

Por lo que Rivas espera encontrar pronto un equipo que quiera contar sus buenas tapadas en el marco. Luis es uno de los porteros con más proyección del país.