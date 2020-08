Ocupantes de la vivienda afirmaron que ahí no habita el hombre señalado por el maltrato hacia el felino

Redacción- Un grupo de manifestantes se hizo presente la tarde de este domingo a las afueras de una casa en Escazú, debido al caso del gato que fue arrojado desde un edificio.

Lo ocurrido obligó a las autoridades a presentarse en la zona para evitar que la misma se saliera de control.

No obstante, la manifestación no se extendió por mucho tiempo, puesto que los habitantes de la casa donde afirman no tener relación con el hombre que lanzó al indefenso animal.

Según explicó un oficial de la Fuerza Pública para Mundo Escazú esto generó un pequeño intercambio de palabras que rápidamente se apaciguó.

El personero añadió que luego de que la situación se calmara los manifestantes decidieron trasladarse hacia otra zona, para dejar en claro su molestia en contra del maltrato animal.

Las imágenes de un gato siendo arrojado desde un octavo piso se hicieron virales ayer sábado y generaron gran molestia en los distintos grupos.

Mientras que este mismo domingo el responsable de cometer este terrible hecho envió unas disculpas hacia la población costarricense y afirmó que se pondrá a las ordenes de las autoridades.