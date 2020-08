No participan activamente, según estima el Estado de la Nación

Redacción- Cerca de 548 mil 300 estudiantes del país no han podido ser ubicados por sus docentes en medio de la modalidad de clases a distancia que estableció el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Así lo revelan datos del Estado de la Educación, el cual hizo un estudio en los últimos meses para evaluar la calidad educativa en tiempos de pandemia.

Según los resultados, hay 2.397 docentes (4%) que, al momento de ser encuestados, no habían establecido ningún contacto con sus estudiantes.

La entidad señala que pese a parecer un dato menor, «si se multiplica cada docente por el número de estudiantes que tiene a cargo, se traduce en más 548.300 intercambios que, a mayo de 2020, no ocurrieron».

La encuesta se envió por correo electrónico a la totalidad de docentes del MEP entre el 23 de abril y el 15 de mayo de 2020.

La información recopilada es de docentes de todos los niveles y direcciones regionales del país.

¿Quiénes son los perjudicados?

Esta situación ocurre, mayoritariamente, entre docentes de primaria, mujeres, graduadas de universidades privadas, con grado de licenciatura y que laboran en direcciones regionales grandes como Alajuela, Cartago, San Carlos y Limón.

Si los docentes no han logrado tener un acercamiento con sus estudiantes, esto quiere decir que no han estado presentes en el sistema educativo.

Como si esa situación crítica no fuera ya suficiente, hay un 25% del personal con conexiones inestables (teléfono celular), o que no tienen del todo, lo que les limita el impartir sus clases a distancia.

¿Qué pasa con los estudiantes No ubicados?

El MEP aplicará los procesos de «exclusión escolar» a aquellos estudiantes sin ningún tipo de participación académica en el presente curso lectivo 2020.

Esa es la orden para todos los centros educativos en donde, luego de una búsqueda activa del estudiante, no hay ningún tipo de evidencia de su participación en el proceso educativo.

«Un estudiante que no tiene vinculación con el centro educativo ni con sus docentes, es un estudiante que si el centro no logra vincularlo nuevamente, es decir retener en estas circunstancias, lamentablemente pasa a hacer parte de los estudiantes excluidos del proceso», dijo Melania Brenes, viceministra Académica del MEP, a AM Prensa.

Brenes indicó que aquellos «que definitivamente no tienen ninguna vinculación y no cumplen con las tareas académicas, deben ser abordados desde los procesos de exclusión».

Para atender los casos de exclusión, el MEP creo lo que se llama «alerta temprana», para lograr ubicar al estudiante y establecer las posibles razones de su no vinculación con el proceso.

Sin embargo, en caso de no haber una respuesta de parte del estudiante a los llamados de docentes y el mismo centro educativo, el MEP no tendrá opción más que aplicar el proceso de exclusión.