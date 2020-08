El pelícano se ve en un futuro como político

Redacción – El técnico del Cartaginés, Hernán Medford, asegura que se capacitaría en el campo político para ser diputado por San José en un futuro.

Medford asegura que él es del pueblo y por ello, no vería con malos ojos trabajar en la política nacional, con el fin de llegar algún día a la Asamblea Legislativa.

Aunque es oriundo de Limón, el Pelícano optaría por representar a la capital, ya que la mayoría de su vida ha vivido en el cantón de Desamparados.

El timonel asegura que ha madurado bastante y ya no es el mismo entrenador inmaduro que lideró a la Selección Nacional hace unos años atrás.

Desde el inicio de la pandemia, el entrenador se ha preocupado por el bienestar del pueblo y ha criticado con todo al gobierno de Carlos Alvarado por las medidas tomadas.

Hernán Medford asegura que su carácter nunca lo va cambiar y dio a conocer que no descarta algún trabajar en el campo político del país.

«Me voy a capacitar de político para ver si un día puedo trabajar ahí también. He mejorado y he madurado, también aquel Medford inmaduro que hubo cuando entrenó a La Sele ya no existe, el tiempo lo hace madurar a uno y no lo hace hacer tantas estupideces.

Mi carácter nunca lo voy cambiar, el consejo que siempre doy es uno no debe cambiar su carácter, lo que debe cambiar es su forma de actuar. Si será por ser diputado será por mi provincia San José, porque soy del cantón de Desamparados, por ahí si sería», aseguró entre risas Medford a 120 minutos.

Fiel a su estilo, el estratega asegura que de acá a diciembre ya estará la vacuna contra el virus, pero quien inventara la inyección contra el hambre de la ciudadanía.

Miles de costarricenses han visto recortados sus ingresos por el virus, ya que muchos perdieron sus empleos o les hicieron un rebajo considerable en sus salarios.