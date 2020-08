Entidad aplica lo que llama «alerta temprana» para evitarlo

Redacción- El Ministerio de Educación Pública (MEP) aplicará los procesos de «exclusión escolar» a aquellos estudiantes sin ningún tipo de participación académica en el presente curso lectivo 2020.

Esa es la orden para todos los centros educativos en donde, luego de una búsqueda activa del estudiante, no hay ningún tipo de evidencia de su participación en el proceso educativo.

«Un estudiante que no tiene vinculación con el centro educativo ni con sus docentes, es un estudiante que si el centro no logra vincularlo nuevamente, es decir retener en estas circunstancias, lamentablemente pasa a hacer parte de los estudiantes excluidos del proceso», dijo Melania Brenes, viceministra Académica del MEP, a AM Prensa.

Brenes indicó que aquellos «que definitivamente no tienen ninguna vinculación y no cumplen con las tareas académicas, deben ser abordados desde los procesos de exclusión».

Para atender los casos de exclusión, el MEP creo lo que se llama «alerta temprana», para lograr ubicar al estudiante y establecer las posibles razones de su no vinculación con el proceso.

Sin embargo, en caso de no haber una respuesta de parte del estudiante a los llamados de docentes y el mismo centro educativo, el MEP no tendrá opción más que aplicar el proceso de exclusión.

¿Qué es el proceso de exclusión?

En este contexto de pandemia y en cualquier proceso educativo bajo condiciones normales, implica que el centro educativo saque de su base de datos al estudiante que no tenga participación académica alguna, eso sí, aplica cuando del todo no existe evidencia sobre su desempeño.

Si un estudiante no se hace presente de ninguna forma, significa que no está presente dentro del sistema.