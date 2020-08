Formó parte del conjunto patrio por casi 16 años y asistió a los mundiales de Alemania 2006 y Brasil 2014

Redacción- El experimentado defensor nacional Michael Umaña no descarta regresar a vestir los colores de la Tricolor en caso de emergencia.

Para el zaguero de 38 años de edad la puerta de La Sele ya se había cerrado, pero ante la pandemia del coronavirus deja en claro que si el técnico lo requiere él aceptaría.

Umaña se mantiene en gran forma física y es titular indiscutible con el Comunicaciones de Guatemala, conjunto con el que milita actualmente.

El defensor central se encuentra en suelo chapín a la espera de que se pueda reanudar el torneo y mostró su cariño por la Tricolor en entrevista para Vive Fútbol.

«Hace un tiempo atrás yo lo dije, de no ser una emergencia que tenga la selección nacional, pues yo no puedo puedo decir que no, yo si dije que había cerrado el capítulo de la selección, pero también dije que de necesitarme en una emergencia lo voy a hacer, obviamente soy un jugador activo, como bien lo dije ya para mí la selección ya estaba cerrada, ya ese capitulo estaba cerrado», señaló Umaña.

El mundialista de Brasil 2014 también recordó el golpe que significó quedar fuera para la Copa del Mundo de 2018.

Puesto que quería conseguir su tercera participación en el torneo de selecciones más importante y así cerrar con broche de oro su historia en La Sele.

«Creo que ya el capítulo mío en selección terminó, mi sueño era asistir a Rusia 2018, mi tercer mundial y dejarlo hasta ahí, así lo había decidido, es difícil que pase eso, soy consiente pero de ser así estaría de acuerdo, la verdad es que estuve por casi 16 años en la selección en procesos, es lo más lindo, es lo más grande que uno puede hacer como jugador, ponerse esa camiseta», agregó.

El retraso que ha generado la pandemia en las eliminatorias de cada confederación causó que la Concacaf decidiera cambiar el formato.

Por lo que el técnico de La Sele, Rónald González, comentó días atrás que las convocatorias se harán por el rendimiento que pase cada futbolista y no por su edad.

Con información de: Vive Fútbol