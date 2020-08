La segunda entrega de Pantera Negra esta programada para el 2022 y él iba a formar parte del reparto

Redacción- El actor Chadwick Boseman murió a los 43 años de un cáncer de colon.

El artista interpretó a los íconos negros Jackie Robinson y James Brown antes de encontrar la fama en «Black Panther» en el universo cinematográfico de Marvel.

De acuerdo a su representante falleció producto de un cáncer de colon, diagnosticado hace 4 años.

Boseman murió en su casa en el área de Los Ángeles con su esposa y su familia a su lado, dijo su publicista Nicki Fioravante a The Associated Press, según consignó The Hollywood Reporter