Redacción- Mujer ciclista denuncia en redes que hombre en moto la ha abusado sexualmente tres veces.

La mujer le manifestó a AM Prensa que un hombre la ha tocado en tres ocasiones y que ha realizado la denuncia, pero que no ha tenido respuesta y solución alguna.

«Ya van 3 veces en 2 meses, el 10 de julio por los Bomberos de Tibás, el 29 de julio carretera Tibás-San José y hace unos días entre Automercado y Pricesmart en Llorente», dijo la mujer que se identificó como «Susana» por temor.

«Puse denuncia al 911, al OIJ y me apersoné en los Tribunales de Justicia de Goicoechea y todavía no tengo ninguna respuesta de las autoridades.

La ley de acoso callejero recién aprobada y sobre todo de abuso sexual tiene que ser tratado con carácter de urgencia, y el castigo por esto tiene que ser cárcel», dijo.

«Susana» comentó que no puede ser posible que una persona así ande suelta. «La primera vez no lo identifiqué porque tenía tapado un número de la placa, pero la segunda vez sí», agregó.

«No puede ser posible que este desgraciado enfermo sexual ande con un pedazo de moto que no paga marchamo desde hace 5 años y se dedique en las mañanas a tocar ciclistas poniéndonos en peligro ya que por el susto la primera vez casi me caigo de la bici, la segunda por lo menos identifiqué la placa y la tercera le dije «¡ME LAS VAS A PAGAR!» (lo demás mejor me lo guardo por respeto a mis amistades que les desagradan las malas palabras)» comentó en sus redes.

La apasionada del ciclismo dijo que no puede ser posible que en pleno 2020 estén pasando actos de esa manera y que el objetivo es atrapar al hombre para que otras mujeres no pasen lo mismo.

«Yo con todo gusto voy a declarar las veces que sea necesario hasta que se haga justicia, si hay que ir a la Defensoría de los Habitantes, INAMU o lo que sea, yo lo hago para detenerlo», dijo.