Redacción- Un joven mujer que trabaja en una app de delivery se hace viral al llevar a sus hijas a todas partes.

Lada Koroleva, de 19 años, trabaja en una App de delivery y como no tiene con quién dejar a sus hijas, las lleva consigo.

Lada contó a medios internacionales que buscó esta salida laboral porque el dinero no le alcanza y agregó: «Mi exmarido no me ayuda en nada. Siento que tengo dos hijas y un hijo».

Tras la viralización de su historia, muchas personas le regalaron trajes de nieve para sus hijos, así como pañales, juguetes y comida para bebés.

la joven madre busca otra opción laboral que le permita trabajar desde su hogar para no tener que exponer a sus hijas.

«Solo quiero encontrar otro trabajo. No por un día completo, por supuesto, porque tengo hijas. Por ejemplo, podría limpiar los departamentos. Lo hago bien y no pido mucho dinero. Ese es mi sueño ahora mismo», indicó.