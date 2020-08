Municipio de Cartago se retira de Unión de Gobiernos Locales para ahorrarse ₡35 millones

Redacción- El alcalde de Cartago, Mario Redondo, propuso al Consejo Municipal de su ayuntamiento retirarse de permanecer a la Unión Nacional de Gobierno Locales (UNGL), por el gasto millonario que le implica.

De acuerdo con Redondo, del 2015 al 2020 la municipalidad de Cartago le desembolsó a la UNGL un monto económico de 276 millones de colones. Y para este 2021, debe de girar una suma de 35 millones de colones.

La petición del Alcalde obtuvo el voto afirmativo de 7 de los 9 regidores.

Para Redondo esta desición de retirarse de la UNGL se debe a multiples factores. El primero es por un tema económico debido a que ya pagaron 276 millones de colones, y la cuota del 2021 es de 35 millones de colones.

«Creemos que la crisis que esta viviendo el país y los costarricenses no se justifica al mantener gastos que no son esenciales y este no es esencial para la población. Los recursos limitados que tenemos podemos utilizarlos para otras cosas más urgentes como mejorar la recolección de basura, el estado de las calles, etc», comentó el jerarca.

El segundo motivo es porque no consideran que la UNGL no se este manejando de la mejor forma.

«Pensamos que ha sido manejado por una agrupación política exclusivamente y no creemos que una institución pública deba ser manejada de esa manera», señaló Redondo.

Además agrega que el apoyo que les pueda brindar la UNGL la pueden recibir del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), a traves de las otras municipalidades por vía directa o de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), entonces no creen tener problemas con la salida.