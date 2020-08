Debe asistir a la prueba con mascarilla

Exámenes de esta matrícula son del 24 al 28 de agosto

Redacción – Los interesados en realizar el examen teórico de manejo deberán matricular la prueba el próximo martes 18 de agosto, a partir de las 8:00 de la mañana, según el cambio informado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Originalmente iba a ser el 17 de agosto, pero se pasó al día siguiente por el feriado del Día de la Madre, que corresponde a ese lunes.

La matrícula será para aplicar la prueba teórica entre el 24 y 28 de agosto, según el calendario establecido.

Los espacios estarán disponibles para las 13 sedes con que cuenta Educación Vial en todo el país:

San José (Paso Ancho)

Pérez Zeledón

Alajuela

San Ramón

Cartago

Guápiles

Heredia

Liberia

Limón

Nicoya

Puntarenas

Río Claro

San Carlos

«Acorde con los protocolos del Ministerio de Salud y respetando el 50% de aforo permitido, se habilitan pruebas por tutoría (la persona estudia por su propia cuenta y el día hábil antes del examen se presenta a aclarar dudas) y por suficiencia (estudia por su propia cuenta y se presenta solo a realizar el examen)», informó el MOPT.

¿Cómo matricular?

Para gestionar la matrícula, las personas interesadas deben pagar previamente la prueba por ₡5 mil, en cualquier entidad financiera autorizada.

El comprobante de pago deben guardarlo y presentarlo al momento de realizar el examen.

La matrícula para estas pruebas se realiza exclusivamente del sitio web de Educación Vial en el siguiente enlace: https://servicios.educacionvial.go.cr/Formularios/MatriculaPruebaTeorica.

El MOPT recuerda que este servicio no forma parte de las excepciones a la restricción vehicular sanitaria, por lo que, si la persona debe trasladarse en vehículo particular a su prueba teórica, la placa del mismo no debe tener restricción el día de la cita, de lo contrario se expone a la sanción correspondiente.

También se recuerda que el uso permanente de mascarilla o careta, es obligatorio así como su portar su propio lapicero.