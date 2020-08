Redacción- Se trata de Osvaldo Madrigal Quesada, quien a través de su cuenta de facebook, hizo un llamado a personas recuperadas de Covid-19 para que donen su plasma y así pueda recuperarse su compañero de cuarto, también enfermo.

«Aunque ustedes no lo crean el compañero de cuarto a mi derecha tiene autorizado plasma y no lo han podido aplicar porque no hay plasma O+ y no solamente este es el que está haciendo falta. No entiendo cómo hay personas que hayan pasado por aquí y ahora están dando la espalda a los que estamos aquí», expresó en su perfil de facebook.

Madrigal se encuentra hospitalizado en CEACO, en donde asegura, «ha descubierto el verdadero valor de la vida».

El paciente asegura que como su compañero de cuarto hay muchos con la necesidad de que se les aplique plasma para poder recuperarse de la enfermedad.

Pide a las personas sumarse a la donación ante la necesidad que existe actualmente.

«No entiendo cómo hay personas que hayan pasado por aquí y ahora están dando la espalda a los que estamos aquí.

Prometo ante Dios no ser una de estas personas y deseo ya mi pronta recuperación para poder ser un donante activo constante.

Venga y de su plasma como ofrenda a Dios por el haberle dado la vida», comentó.