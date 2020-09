View this post on Instagram

Hola chicas mi nombre es María José, soy diseñadora publicitaria, madre de dos bebes y debido a la crisis actual de la pandemia me dedico a mi hogar. Hoy en día la incertidumbre, el miedo y la inseguridad son algunos de los sentimientos que nos invaden al salir a la calle y por ello les comparto un incentivo que permite apoyarnos y cuidarnos mutuamente. En mi emprendimiento ofrezco mis servicios de *transporte exclusivo para nosotras las mujeres*, una forma confiable de viajar, con tarifas accesibles. Cotizaciones sin compromiso al 8406-5686.