Redacción- La pareja de la presentadora Keyla Sánchez, Carlos Hernández, jugador del Club Sport Cartaginés se someterá a prueba del virus Covid-19.

La institución realizó 46 test del virus y en su totalidad fueron costeados por la directiva brumosa, se debe mencionar que se hicieron este jueves en horas de la mañana.

El Cartaginés solicitará a la Unafut suspender juego de la fecha uno ante Sporting FC por los dos casos positivos que hay dentro de la institución.

Se debe resaltar que los médicos del equipo le recomendaron a sus jugadores quedarse en sus respectivas casas para evitar más contagios.

El equipo se convirtieron en el primer club en reportar dos personeros infectados dentro de su plantel.

Es importante mencionar que en redes manifiestan que la pareja no están juntos debido a que no publican fotos juntos desde hace tiempo, sin embargo, todo se trata de un rumor, ambos no han confirmado nada. Las fotos de ellos juntos continúan en el perfil de Sánchez.