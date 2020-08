Redacción. El diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, catalogó como mentiroso al Gobierno y dijo que no votará en contra de un préstamo por $508 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Mintieron cuando se aprobó la reforma fiscal y no bajaron el gasto, mintieron en el tema del arroz, mintieron cuando prometieron avanzar en la OCDE y no han mandado el protocolo, mintió el Poder Ejecutivo cuando dice que no hay un planteamiento del FMI y no lo da a conocer a los diputados», destacó.

Está previsto que hoy los diputados votarán el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, sin embargo, ayer tanto este diputado como Pablo Heriberto Abarca anunciaron que votarán en contra y enviaron una carta para que el Poder Ejecutivo les aclare las dudas.

Entre los cuestionamientos sobresalen: ¿Cuántos acercamientos o reuniones se han sostenido en los últimos tres meses con representantes del FMI?, ¿Existen minutas sobre las reuniones o encuentros anteriormente consultados? ¿Cuenta el Poder Ejecutivo con algún documento en el que el FMI propone las condiciones o metas para el acceso a un nuevo crédito por parte del Gobierno de la República de Costa Rica?