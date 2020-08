Ticos se sienten más seguros al saber información del chofer

Redacción – Tras la incorporación gradual de diferentes aplicaciones de servicio de transporte remunerado, está claro que los costarricenses son fieles a esta modalidad para solicitar medios de transporte.

Aunque aún hay personas que utilizan taxi por diferentes razones, también hay quienes prefieren las aplicaciones para transporte remunerado privado.

La facilidad de solicitar un vehículo a través de una aplicación, así como poder tener seguridad y datos de quien lo transporta (como la placa, foto y el nombre) es parte de lo que los costarricenses consideran para transportarse.

Y cuando se habla de apps, se incluye Didi, Uber, InDriver y hasta Omni para el alquiler de bicicletas.

En el caso de Uber, esta app ha sido utlizada 971 mil costarricenses.

Para una usuaria frecuente de las plataformas digitales de transporte, Fernanda Herrera, tener «a la mano» el sistema para pedir un vehículo para que la traslade, es parte de los atractivos.

«Las tarifas son más accesibles, además me siento más segura porque cuento con la información del conductor que me va a llevar al destino. Si tengo algún problema con el pago, con el conductor o incluso con el destino, es mucho más fácil que me lo resuelvan. Pagar el servicio en tarjeta hace que sea de mi preferencia», comentó a Herrera a AMPrensa.com.

Antes de la pandemia, esta usuaria utilizaba Uber al menos una vez por día. Otros días, utilizaba dos o hasta tres veces el servicio para desplazarse a la universidad, a su casa y a actividades sociales.

Además, resalta que estas aplicaciones ocasionaron que ella disminuya, en gran medida, el uso del transporte público común como el tren o los autobuses.

Y se podría decir que es un sistema que tiene jóvenes y adultos jóvenes como principales clientes; sin embargo, Herrera -de 23 años de edad- comenta que sus familiares, de mayor edad, también optan por las apps.

Uber ya tiene cinco años de haber ingresado a Costa Rica por primera vez, pero aún así continúa siendo ilegal porque no hay regulación para este servicio.

En la Asamblea Legislativa ya se han presentado proyectos de ley para regularlos; sin embargo, no han tenido éxito.

La gerente general de Uber Cerntroamérica, Miriam Manrique, indicó en conferencia de prensa que en setiembre volverán a solicitar que se retome el proyecto para legalizar el servicio, pues ya para ese mes regresan las sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa.

En esos cinco años, en Costa Rica se han culminado 200 millones de viajes a través de la app, según los últimos datos de la empresa.