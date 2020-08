Herediano se ha unido más que nunca

Redacción – El presidente florense, Juan Carlos Retana, cree que el golpe recibido por las sanciones de los directivos del Team por el Comité de Ética, los hará más fuertes.

Jafet Soto, Pablo Salazar y Orlando Moreira, quedaron inhabilitados por un período de 12 meses por el caso entre Fuerza Herediana – Municipal Grecia.

El Team ya solicitó al Tribunal de Apelaciones suspender sanción de sus directivos.Con dicho recurso, los florenses buscan que sus directivos queden habilitados.

La afición del cuadro 28 veces campeón nacional se ha unido en redes sociales y han mostrado su respaldo a los involucrados en el problema.

Mientras apelan la resolución del Comité de Ética y reciben respuesta. Juan Carlos Retana conversó con Deportivas Columbia y afirma que el club está más fuerte que nunca.

«Se necesita mucho más que eso para podernos afectar o ni siquiera hincar o derribar, más bien este golpe nos hace más fuertes y más unidos. Yo estoy seguro que la afición no respalda, esto nos va fortalecer aún más y no, no nos va hincar», afirmó Juan Carlos Retana a Deportivas Columbia.

Herediano se ha unido más nunca en la presente semana, ya que han vivido uno de los golpes más duros en los últimos años, ya que Jafet y compañía son claves en el club.

En el plano deportivo, los florenses reportaron las bajas de Randall Azofeifa y Bryan Rojas, este último estará fuera por un período de seis meses.