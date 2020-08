Herediano ya tiene un 80% de la demolición

Redacción – El presidente del Team florense, Juan Carlos Retana, sueña con ver a La Sele jugando un partido oficial en la nueva Casa de don Eladio.

Retana anhela con ver a Keylor Navas, Celso Borges, Joel Campbell, Bryan Oviedo y compañía, con la camiseta tricolor en un compromiso en el moderno reducto rojiamarillo.

Los trabajos en el Rosabal Cordero continúan avanzando rápidamente y ya cuentan con el 80% de la demolición efectuada, que refleja el gran trabajo de la directiva.

La empresa APSA de Guatemala es la encargada de todos los trabajos. Conforme pasan los días, los rojiamarillos viven una realidad que se siente más.

El deseo de los florenses es tener listo el estadio para finales del 2021, donde esperan inaugurarlo con un fogueo contra un conocido club internacional.

Juan Carlos Retana conversó con Deportivas Columbia y dio a conocer su deseo por ver el reducto florense como la sede del combinado patrio.

“Añoramos que esta cancha y este estadio sea utilizado por la Federación Costarricense de Fútbol para juegos de la selección nacional, no sólo de la mayor, sino de la Sub 20, Sub 23, Femenino y Olímpica. Ojalá muchos equipos del país hagan inversión en infraestructura porque eso beneficia al fútbol nacional», dijo Retana a Columbia.

El costo de las nuevas obras son de $12 millones. Este nuevo escenario deportivo será de los más modernos de Centroamérica.

Los florenses contarán con el estadio renovado para el 2021, cuando la institución cumpla 100 años. La nueva casa del Team tendrá una capacidad para 16 mil aficionados.