Rojas afirma que deberán socarse la faja en el Monstruo

Redacción – El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, califica de severo golpe no poder recibir aficionados lo que resta del presente 2020.

El Ministerio de Salud dio a conocer que los eventos masivos en estadios y entre otros lugares, podrán tener un 50% del aforo hasta enero del año entrante.

Esa disposición revelada por las autoridades le va generar grandes pérdidas a los clubes del fútbol tico, que podrán tener de vuelta a sus fanáticos hasta el Clausura 2021.

Saprissa será de los clubes más afectados, ya que un porcentaje importante para mantener las finanzas sanas proviene de las taquillas, que hacen todos los torneos.

El conjunto 35 veces campeón nacional se ha caracterizado históricamente, por ser el equipo más taquillero del fútbol costarricense, gracias a su gran afición por todo el país.

Juan Carlos Rojas es consciente de ello, por lo que en sus redes sociales asegura que la medida es entendible, pero afirma que deberán socarse la faja y tomar medidas.

«El no poder recibir aficionados por el resto del 2020 era previsible y entendible. Pero no deja de ser un severo golpe para los equipos. Hay que socarse la faja y tomar medidas, que no hay de otra. Gran reto administrativo supone esto, con grandes sacrificios. ¡Pero para adelante con todo!».

Las 14 salidas del primer equipo morado de cara al Apertura 2020 fue uno de las medidas hechas por el Monstruo, con el fin de bajar costos en medio de la pandemia.

Esa acción deja claro que Saprissa ha cuidado sus finanzas. Pero ficharon hombres de calidad como Daniel Colindres, Johnny Acosta, Jimmy Marín y Esteban Espíndola.