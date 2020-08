Sabo debutó con gol con Alajuelense

Redacción – El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, cree que el arribo de Saborío a La Liga le agrega picante y morbo al Clásico Nacional.

Rojas ve con buenos ojos la llegada de Saborío al León, a pesar de su pasado por el Deportivo Saprissa, donde se dio el lujo de marcar 96 goles.

La llegada del atacante de 38 años hace que el duelo entre manudos y morados aumente el sazón en el duelo que reúne a las aficiones más grandes del país.

Saborío debutó con Alajuelense ante Pérez Zeledón y se estrenó como goleador, gracias a un gol de cabeza que valió para que los erizos vencieran 0-2 a los sureños.

El delantero solo disputó 20 minutos del partido y demostró que su olfato goleador sigue intacto. Álvaro es uno de los referentes manudos en el Apertura 2020.

Juan Carlos Rojas conversó con el programa 120 minutos de Radio Monumental y dio a conocer que el delantero le sumará morbo al Clásico entre Saprissa vs La Liga.

«En este caso no fue un cambio de un equipo a otro, pero cada vez que suceden cosas como esas, pues claramente da de que hablar y le da ese picante adicional con el sombrero de aficionado, eso tiene un elemento de morbo y picante.

Le agrega un poco más al Súper Clásico y no que requiere ese tipo de cosas, me parece que si da de que hablar para que se comente al respecto. No tengo problemas que él tome las decisiones que son las mejores», afirmó el presidente morado en 120 minutos.

El jerarca morado no tiene problemas con la llegada del delantero nacido en 1982 a La Liga, que buscará derribar el reinado del Monstruo en el presente torneo.