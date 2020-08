Azofeifa desea que la afición del Team siga creciendo en el país

Redacción – El volante florense, Randall Azofeifa, afirma que extraña el apoyo de la numerosa afición del Team, que siempre ha estado al lado de su amada institución.

Herediano tiene 99 años de historia y en todo ese tiempo se han dado el lujo de contar con una gran afición a lo largo y ancho del territorio nacional.

Los 28 títulos nacionales y entre otros trofeos más, han hecho que la afición del cuadro rojiamarillo crezca a pasos agigantados en el país.

Pero por causa de la pandemia y la prohibición de público en las gradas, ha hecho que los jugadores liderados por Jafet Soto les haga falta ese aliento de los fanáticos.

Azofeifa es uno de los jugadores más queridos por los florenses y tras superar una lesión en la rodilla derecha, el volante de 35 años se alista para regresar a las canchas.

Randall Azofeifa extraña la presencia de los seguidores al Herediano y en el plantel buscarán cosechar victorias para que afición siga creciendo aún más.

«Esperemos que no pese mucho no tener a la afición, no porque nos haga falta, si no porque es la realidad que tenemos en este momento. Extrañamos muchísimo a nuestra afición, yo lo he externado varias veces.

Sabemos que en dado momentos y en ciertas circunstancias, la afición empuja y ayuda muchísimo. Pero también debemos concentrarnos, porque lo de nosotros es salir a la cancha y dar un buen partido, entendiendo que siempre se hacen sentir.

En el momento que vayamos cosechando victorias, va a anhelar que esa afición la hora de volver lo haga con muchísimas ganas y más apasionada, crezca mucho más y esperan darle esa alegría donde quiera que estén», afirmó Azofeifa.

El futbolista no estará presente en el duelo ante La Liga, debido que en la institución no quieren acelerar la recuperación de uno de los nuevos ídolos del Herediano.