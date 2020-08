Grupo asegura que medidas actuales les perjudica

Redacción- La Asociación de Bares y Restaurantes (Asobares) de Costa Rica se manifiestan este miércoles en sus vehículos para pedirle al Gobierno la reapertura de bares en setiembre.

Según dijo José Quesada, representante de Asobares, a AM Prensa, el sector no puede «esperar más», por lo que piden al Gobierno una apertura continua, a más tardar en setiembre.

«Si nos cierran a las 5 la gente no llega, esta apertura no nos ha servido. No podemos pasar más de setiembre, la gente debe cinco meses de alquiler, impuestos municipales, la gente no tiene que pagar, ni ya que comer», dijo Quesada.

PROPUESTA

El gremio solicita una apertura continua de bares y restaurantes de lunes a viernes hasta las 10 de la noche y fines de semana hasta las 7:00 pm.

Según el sector, no «les sirve» cerrar a las cinco de la tarde, pues ello hace que la gente no los visite.

Asobares pide que el horario de restricción vehicular vaya de acuerdo a horarios de apertura y cierre de negocios.

«En el tema de bares, manejarse a un 50% de capacidad. Tenemos protocolos para cantinas, porque en estas se necesita la habilitación de barras, eso sí con los debidos protocolos», dijo Quesada.

El gremio asegura que pese a varias reuniones con el gobierno, no han recibido respuestas a sus peticiones.

Actualmente el sector tiene 109 mil personas desempleadas y 72 mil con suspensión laboral.

OTRA PROTESTA ESTE MIÉRCOLES

Conductores de Uber, Didi, entre otras aplicaciones digitales de transporte, aseguran estar «hartos» de no poder trabajar, regulados por Ley, para poder llevar sustento a sus hogares.

Por ello, lideran una manifestación vehicular en distintas zonas del Valle Central este miércoles.

«Luchamos nuevamente por la convocatoria de la Ley para discutirlo y tratar de que el gremio sea de una vez parte de la formalidad laboral de Costa Rica», dijo Eduardo Delgado, representante de esa agrupación, a AM Prensa.

Delgado indicó que también solicitan al gobierno una «amnistía» para que en este tiempo de pandemia se les permita operar de forma libre, pues también necesitan alimentar a sus familias.