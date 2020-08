Redacción. La diputada y jefa de fracción de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, solicitó a las autoridades extender la moratoria que se aplicó a los servicios de la luz y el agua.

Las entidades deben poner freno a cortes y valorar condonaciones.

“Las empresas de agua y luz deben detener ya la práctica de cortes de servicios, en medio de una crisis como la que vivimos se requiere sensibilidad, hay dolor y frustración en comerciantes y familias que sencillamente no pueden pagar”, advirtió la jefa de Fracción.

La congresista informó que está dirigiendo notas a los jerarcas de las empresas para que no le pongan fin a esta práctica, extiendan la moratoria de pago y no dejar sin servicio a quienes están siendo azotadas por falta de ingresos.

“Estas entidades no pueden perder de vista que hay gente que no tiene ni qué comer, menos tiene para pagar sus servicios. Igual hay miles de comerciantes que no están vendiendo nada”, dijo Rodríguez.