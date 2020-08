Redacción- Ronald Matarrita y el New York City le borran la sonrisa a Luis Diaz y Waylon Francis al derrotarlos 1-0 en el marcador por la séptima jornada de la MLS.

En el duelo de ticos esta noche Ronald Matarrita fue parte del once estelar del New York City para enfrentar al Columbus Crew en la cual Luis Díaz fue titular y Waylon Francis estuvo en el banquillo.

Desde el pitazo inicial la escuadra de Díaz controló la posesión del balón y se encimó al área rival en busca de la anotación que les diera mayor tranquilidad en el juego.

Por otro lado, los locales al tener poca posesión de balón intentaron sorprender al portero del Columbus por intermedio de disparos de larga distancia.

Ronald apareció con calidad al minuto 33 cuando impidió en un uno contra uno que el balón se fuera al fondo de la portería.

La jugada más peligrosa del encuentro a favor del Columbus Crew al minuto 35, cuando Jonathan Mensah encontró espacio en el área para rematar a la portería, sin embargo el balón tomó altura y se perdió en el saque de puerta.

La primera mitad terminó con el empate a cero en el marcador, dejando mucho que desear por parte de los costarricenses, los cuales tuvieron una participación prácticamente nula dentro del rectángulo de juego.

Para la etapa complementaria los equipos saltaron al terreno de juego sin variantes en sus alineaciones estelares, sin embargo con una actitud de buscar ir al frente en busca de la victoria.

A la altura del minuto 53 el encuentro se tornó de polémica, cuando Alexandru Mitrita cayó en el área del Columbus e inmediatamente sus compañeros empezaron a protestar contra el árbitro pidiendo la pena máxima.

Luis Díaz salió como variante al minuto 58 para darle paso a Arthur quien entró a cambiar la dinámica del juego.

Al 59´ los esfuerzos de la escuadra de Matarrita rindieron frutos colocaron el 1-0 en el marcador por intermedio de Alexander Ring.

Después de la anotación el Columbus trató de reaccionar para ir en busca de la anotación pero la zaga defensiva del New York estuvo atenta para detener los intentos de los visitantes.

Finalmente, el encuentro terminó con la victoria 1-0 a favor del New York City, quienes saltan a la décima casilla de la tabla de posiciones.

.@MatarritaRonald never gives up.

Ever. pic.twitter.com/aMYJgXxgwM

— New York City FC (@NYCFC) August 24, 2020