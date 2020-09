«El Capi» también respaldó al cuerpo técnico pese a los fuertes señalamientos de la afición

Redacción- El capitán de La Liga, Bryan Ruiz, le ha pedido a sus compañeros en el equipo manudo dejar los reclamos hacia los árbitros y dedicarse a jugar.

La experiencia y bagaje del número 10 erizo ha mostrado un cambio en el comportamiento del equipo.

Puesto que el oriundo de Alajuelita militó en el Viejo Continente por más de 10 años, lo que le permitió acostumbrarse a un juego con mayor contacto.

Aspecto que el fútbol nacional no es muy común, por lo que los enfrentamientos suelen ser más cortados y con mayor cantidad de reclamos hacia los referís.

«Lo principal que he intentado aportar al equipo es que dejemos de estar reclamando tanto al árbitro, que nos dediquemos a jugar dentro de la cancha, también yo creo que implementar un poquito el manejo de los tiempos del partido, aveces acelerar, aveces darle un poquito de pausa, también tener la confianza de jugar para el frente muchas veces, no jugar tanto para atrás, por lo demás lo he dicho desde que llegué, La Liga llegó a dos finales consecutivas, no hay mucho que cambiar, simplemente aportar algunos detalles», afirmó Ruiz.

El también capitán del León busca le dio un boto de confianza al cuerpo técnico, puesto que la afición rojinegra se ha mostrado molesta con el estratega Andrés Carevic.

«Sabemos que este cuerpo técnico esta bajo cierta presión por las dos finales perdidas, pero yo creo que tiene el total respaldo de todos nosotros, de todos los jugadores y vamos a dar el máximo porque ellos continúen y podamos llegar a otra final, y ojalá esta vez sí poder ganarla» sentenció «La Comadreja».

La Liga actualmente se ubica en el primer puesto del grupo A tras cosechar un seis puntos de los nueve disputados hasta el momento.

Racha que buscarán mejorar mañana martes en el enfrentamiento que tendrá ante el conjunto de Santos de Guápiles en el Estadio Morera Soto.