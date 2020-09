Marín es el hombre con más títulos en Alajuelense

Redacción – El entrenador del Santos de Guápiles, Luis Antonio Marín, asegura que el liguismo lo quiere y lo respeta, gracias a su notable papel como jugador en el León.

Marín es uno de los grandes estandartes de Alajuelense en sus 101 años de historia, ya que en sus días como futbolista dejó un legado imborrable.

En su carrera se dio el lujo de ganar nueve campeonatos con La Liga, que le valieron para ser hasta la actualidad el hombre que ha ganado más trofeos como erizo.

Ese gran currículo lo ha ayudado para destacar en el banquillo. Luis guió a San Carlos al título en el Clausura 2019 y además, los llevó a jugar en Concachampions.

Tras su aventura en suelo norteño llegó al Santos de Guápiles, club que ya juega al estilo de Marín, que en los últimos días ha estado siendo vinculado con La Liga.

El popular «Yiyo» asegura que su excelente trayectoria en el León lo tiene como favorito, pero le guarda un gran respeto a Andrés Carevic, quien vive ratos difíciles.

Santos al mando de Marín visitará este martes el Morera Soto y previo a este compromiso, el estratega dejó claro que sería bonito llegar algún día a la institución.

«Por respeto a don Andrés Carevic, que merece todo el respeto, es el técnico de La Liga y a mi no me gustaría que me hicieran eso.

Tuve una excelente trayectoria ahí, el liguismo me quiere, me aprecia y me respeta. Sería bonito estar ahí, si en algún momento se diera. Soy el jugador que tiene más títulos con esa camisa.

Por supuesto que sería algo bonito poder estar en algún momento en esa institución, eso no se puede negar», aseguró Marín en conferencia de prensa.

Aunque le guarda mucho cariño a La Liga, el timonel buscará hacerle daño al club erizo y saldrá con sus mejores hombres este 1 de septiembre a las 8:00 pm.