Docentes deben tratar de localizar, bajo todos los medios, a los alumnos

Quienes sí participaron serán evaluados a partir de tres elementos

Redacción- A los estudiantes que no hayan participado en las clases a distancia del Ministerio de Educación Pública (MEP) durante el I periodo lectivo, se les evaluará distinto al resto de alumnos que sí lo hicieron.

Este grupo de estudiantes, que por varias circunstancias no realizaron las Guías de Trabajo Autónomo o el portafolio de evidencias, solo serán evaluados a partir de lo hecho de febrero a marzo, periodo de clases presenciales antes de la pandemia.

Según María Alexandra Ulate, directora de Desarrollo Curricular del MEP, a este grupo de estudiantes se les debe aplicar lo que han llamado «la alerta temprana».

«Se debe indicar que solo hay evidencia del 10 de febrero al 16 de marzo periodo presencial y anotarlas.

En los demás aprendizajes desarrollados debe escribir no hay evidencia», indicó Ulate.

Ello implica que; se informó a la dirección y elaboró la estrategia para comunicarse con los estudiantes sin obtener resultados.

El docente debe tomar en cuenta estos escenarios a la hora de realizar el «informe logro» de esos estudiantes.

Tiene equipo tecnológico e internet Solo tiene equipo tecnológico e internet limitado Solo tiene equipo tecnológico pero no internet No tiene ni equipo tecnológico ni internet

AM Prensa consultó al MEP si dentro de este grupo de escenarios está incluido aquel en el que un estudiante no haya participado por voluntad propia, como algunos docentes en redes y en conversación con este medio, lo han señalado.

Sin embargo, al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta a esta consulta y estamos a la espera de una reacción en ese sentido.

INFORMES DE LOGROS

Los padres de familia o encargados podrán conocer la evaluación formativa que realizaron los docentes sobre el desempeño de sus hijos o menores a cargo en este I periodo lectivo.

Mediante una circular emitida este pasado 28 de julio por la ministra de Educación, Guiselle Cruz, el MEP estableció que del 31 de agosto al 4 de setiembre se entregarán los informes.

«Cada centro educativo considerará los escenarios en que se encuentran sus estudiantes para planificar el medio de envío y el registro de recepción por parte de la familia, persona encargada legal o estudiantado mayor de edad, del informe descriptivo de logro correspondiente al I periodo del curso 2020″, se indica en la circular.

Del 10 al 28 de agosto, los docentes deberán elaborar los informes descriptivos de logro por estudiante, los cuales se entregarán la semana siguiente a los padres de familia o encargados.

Los docentes deberán valorar el desempeño de los estudiantes a partir de la elaboración de los portafolios de evidencias, el cumplimiento de entrega de las Guías de Trabajo Autónomo, además de lo realizado en el periodo presencial de febrero a marzo.