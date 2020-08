El liguismo ve con buenos ojos el arribo de Saborío

Redacción – El experimentado delantero nacional, Álvaro Saborío, asegura que lo que lo movió para llegar al León fue ir a ser campeón con La Liga.

El atacante llega al cuadro manudo por un torneo corto – Apertura 2020-. En la negociación por el Sabo, La Liga envió a préstamo a Jeffrey Valverde a San Carlos.

Agustín Lleída, gerente deportivo de La Liga, asegura que Bryan Ruiz fue clave en la negociación con el atacante, ya que ambos guardan una estrecha relación.

Saborío portará la camiseta número 24 con el León y aprovechó para mandarle un mensaje al liguismo con el fin de hacerles saber que lo dará todo en el club.

«Me siento muy halagado, muy honrado de que La Liga se haya fijado en mí y que confíe en mis capacidades. Tenga seguro que yo voy a dar el máximo en la cancha. Este donde este. Ayudar a mis compañeros en lo que me toque y dar mi experiencia al equipo.

Me movió venir a ser campeón con La Liga, eso está claro. Esa fue la decisión que yo tomé. Con Agustín fue una conversación muy buena desde el día que me llamó. Con Bryan, él me dijo que teníamos 80 partidos juntos y para mí será un placer disfrutarlo a él tras su paso exitoso en el exterior», afirmó Saborío en sus presentación.

El atacante defenderá a muerte a La Liga y buscará aportar todo su rodaje en beneficio del club erizo, que sueña con volver a dar la vuelta olímpica tras 7 años de sequía.