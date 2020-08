A partir del 9 de setiembre

Redacción- El Ministerio de Salud informó este viernes 28 de agosto que cambiará el protocolo establecido para uso de mascarillas y caretas.

Puntualmente, se modificará la utilización de mascarillas en espacios públicos cerrados; es decir, en estos ambientes solo se podrá usar tapabocas, mientras que la careta será opcional.

El anuncio lo dio el ministro de Salud, Daniel Salas, quien indicó «que es bueno que la gente vaya tomando las medidas».

Este cambio empezará a regir a partir del 9 de setiembre, cuando inicia la fase de apertura más grande hasta ahora.

Actualmente, no existe dentro del protocolo la obligatoriedad de usar mascarillas en espacios cerrados, queda a criterio de cada persona qué utilizar.

La discusión de este tema surge a raíz de los cuestionamientos en torno a si es más segura la careta o mascarilla.

CARETAS Y MASCARILLAS

Desde la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se explicó a este medio que en el uso de careta, es esencial entender que estas protegen ojos, pero no boca y nariz.

Por ello, la importancia de que se use careta y mascarilla al mismo tiempo.

«La careta tiene un objetivo de protección ocular y se complementa con la mascarilla que protege nariz y boca que son las otras dos vías para el contagio covid-19», dijo el departamento de prensa de la CCSS ante la consulta de este medio sobre el uso de caretas.

Marcela Hernández, pediatra e infectóloga de la CCSS, señaló que solo en caso de que haya escasez de mascarillas, se utilizaría únicamente la careta.

«Hay una recomendación de la OMS que dice que la careta se puede usar en vez de la mascarilla solo si no existe mascarilla, en caso de un desabastecimiento. Pero si hay mascarillas no se debe sustituir por la careta», explicó a AM Prensa Hernández.

Salas recordó que la careta protege ojos, la mascarilla boca y nariz, por lo que es recomendable usar ambas, no solo la careta por sí sola.