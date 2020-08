Redacción. Dejar en el vacío la pregunta de ¿cuánto dinero gana como asesor presidencial? expuesta por el diputado de la Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, provocó que los congresistas se molestaran y pidieran la renuncia a Santiago Álvarez, quien compareció hoy en la Comisión que investiga a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Muñoz dijo que no puede ser posible que un funcionario público venga aquí y se abstenga a declarar en preguntas que no tienen que ver nada con la denuncia penal cuando todos los costarricenses están pagando su salario.

«Me parece increíble que funcionarios del PAC que hablaban de transparencia vengan aquí y acogiéndose a la Constitución no rinda cuentas», destacó.

La renuncia también la solicitó el congresista de Nueva República, Jonathan Prendas, quien dijo que no puede ser posible que una persona a la que se le está pagando el salario con impuestos que cancelan todos los costarricenses se abstenga a declarar.

La diputada de Restauración Nacional, Floria Segreda, aseguró que la comparecencia es una burla, una pérdida de tiempo, no únicamente para usted al que le pagamos todos los costarricenses, sino también para nosotros que venimos a escucharlo no contestar preguntas tan simples que no tienen que ver nada con el caso UPAD.

Silvia Hernández, diputada de Liberación Nacional, solicitó también el despido al Presidente porque no contestó nada y como funcionario público tenía que haber contestado y hacer una rendición de cuentas.