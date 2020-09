Tarifa de suscripciones mensuales pueden variar

Empezó como una plataforma para influencers y famosos

Redacción – Algunas aplicaciones tecnológicas han despertado el interés de los costarricenses durante la cuarentena y esta plataforma digital no es la excepción. A través de ella, pueden comprar y vender contenido «exclusivo».

Se trata de OnlyFans, una app que llegó para que los usuarios adquieran imágenes de diferentes tipos. Modelando, bailando, posando, fotos sensuales y hasta al desnudo es parte de lo que se encuentra en ella.

Y es que ha tenido mucho apoyo porque, hasta el momento, las personas que venden el contenido son conscientes, lo hacen por decisión propia y reciben el dinero por ello, a diferencia de páginas de la industria pornográfica, donde muchos actores pierden los derechos por los vídeos y no reciben remuneración.

Así es como OnlyFans llegó a ser una popular aplicación y página web, en Costa Rica y el mundo, durante el confinamiento.

La logística es que los «fans» (usuarios) se suscriben y así acceden al contenido exclusivo. Las tarifas de la membresía varían.

Puede ser de $9.99 hasta $20 o más al mes. También hay paquetes de 3, 6 y 10 meses.

Además, es exclusivo para mayores de 18 años. Un fan puede ver el contenido del creador por una tarifa mensual, es decir, una membresía.

AMPrensa.com conversó con una joven costarricense que utiliza la aplicación, quien contó -de forma anónima- su travesía en OnlyFans.

Afirma que ha recibido dinero por sus suscriptores, pero no demasiado.

«Yo he recibido $40 en un día, hay otros donde casi no recibo más dinero. Tengo conocidos que sí han obtenido hasta $100 en un día. Uno de mis amigos entrena mucho, hace mucho ejercicio y sube las fotos, pero sí ha recibido más plata, varía mucho del interés de los fans», contó.

Agregó que no teme por su seguridad porque las fotografías son del cuerpo y no incluyen su cara, lo que hacen muchos de creadores de contenido, entonces así previenen cualquier extorsión.

También agrega que lo hace por gusto y porque considera que sexualizar a la mujer es de décadas atrás, pues ahora ella y sus conocidas lo hacen por gusto.

«Nosotras lo hacemos porque nos consideramos dueñas de nuestro cuerpo. No le hacemos daño a nadie, es una decisión propia y no es una obligación. A la persona que no le guste o no comparte la ideología de esta aplicación, no la utiliza y listo», explicó.

La aplicación paga el 80% al creador de contenido y retiene el 20% restante como ganancia.

OnlyFans se dio a conocer en el 2016 tras su lanzamiento. Inició como un sitio web para «influencers», modelos y famosos, para permitir que sus seguidores accedan a contenido pagado y exclusivo.

Por ejemplo, la actriz Bella Thorne es la primera creadora de contenido en alcanzar $1 millón en 24 horas.

Eso sí, ser creador de contenido tiene sus riesgos. Los suscriptores pueden compartir las imágenes con otras personas que no hayan pagado por ellas.