Cámara del @ovsicori capta la erupción que registró este lunes por la tarde el volcán Rincón de la Vieja, en Guanacaste. La erupción tuvo una duración de 4 minutos y la columna de humo se elevó por un kilómetro de altura sobre el cráter. . . . #volcano #video #fire #guanacaste #costarica #nature #ovsicori