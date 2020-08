Redacción- Todos los rinocerontes de Sumatra han muerto en Malasia y quieren recuperarlos con tecnología de clonación.

Imán, la última rinoceronte de Sumatra en Malasia, murió en noviembre pasado, lo que llevó a la especie en peligro un paso más cerca de la extinción.

Según CNN, los científicos malasios esperan usar tejidos y células de Imán y otros rinocerontes muertos para recuperar la población.

«Antes de que murieran los tres rinocerontes (los últimos supervivientes en Malasia), obtuvimos sus células y las células todavía están vivas, por lo que tengo mucha confianza», dijo el Dr. Lokman a CNN.

Las células provienen de los corazones, pulmones, cerebros y riñones de los rinocerontes. Fundamentalmente, el equipo recolectó células madre, básicamente, materia prima a partir de la cual se pueden generar células con funciones especializadas.

«Si no tienes células, o si solo tuviéramos tejido que ya no está vivo, no podemos hacer nada con eso. Solo podemos ponerlo en un libro o museo. Pero ahora tenemos un ser vivo que podemos usar», dijo