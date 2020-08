Redacción- El sector de transporte público, ha venido aplicando una serie de lineamientos que garantizan a la población un viaje seguro; unidades y terminales en las condiciones de higiene requeridas, que disminuyen la posibilidad de contagio de la COVID-19.

A través del protocolo presentado en marzo anterior denominado “Procedimiento para la Prevención de la COVID-19 en las Empresas de Transporte de Pasajeros en Costa Rica”, se establecieron los lineamientos que las empresas autobuseras del país, se comprometieron a acoger e implementar.

“Fuimos el primer sector que presentamos el protocolo de mitigación de riesgo de la enfermedad, conscientes de la responsabilidad que tenemos ante el traslado diario de pasajeros.

Por ello, era urgente aplicar medidas para que las personas estén tranquilas de viajar en unidades que cumplen con todas las condiciones de higiene y prevención”, explicó Silvia Bolaños, directora ejecutiva de CANATRANS.

LEA TAMBIÉN: Lluvia de críticas en redes por supuesto «racismo» en programa de Teletica

El protocolo establece medidas de acatamiento obligatorio en cinco áreas principales: unidades, choferes, terminales de pasajeros, predios y demás personal que labore en las empresas de autobuses.

Entre las medidas principales destacan la limpieza y desinfección de las unidades; colocación de afiches sobre técnica de lavado de manos y protocolo para toser y estornudar en las instalaciones higiénico-sanitarias de las empresas, el uso de equipo de protección personal para los responsables del lavado de los autobuses y el uso en los choferes de algún tipo de gel con base en alcohol al 70%, alcohol y o algún producto antibacterial, entre otras medidas.

Las empresas cuentan con una persona responsable del área de salud ocupacional, que vela por el cumplimiento de las medidas, así como de un colaborador que verifique que el conductor de la unidad cumpla con estos lineamientos.

Bolaños también destacó la puntualidad en el cumplimiento de cada una de las directrices emitidas por las autoridades en salud, destacando, por ejemplo, el estricto control respecto al uso de las mascarillas o caretas por parte de los usuarios dentro de la unidad, así como en las terminales de los autobuses, el respectivo distanciamiento social entre pasajeros mientras se aborda el autobús, así como acatar la capacidad máxima permitida en estos momentos.

CANATRANS está trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt), para implementar a la brevedad, más carriles exclusivos, insistiendo en que se requiere mejor acceso al Área Metropolitana, para evitar las presas y recuperar más rápido las unidades, lo que generaría que los usuarios tengan que esperar menos tiempo en las paradas.

“Es oportuno aclarar que las aglomeraciones en estos días no son parte del servicio; las empresas han hecho ajustes en los esquemas, están saliendo más unidades, brindando más servicios, no obstante, tenemos más carros en las calles, la excepción se ha convertido en la regla y al no tener condiciones de vías exclusivas, tenemos que meternos igual en las presas, tal y como veníamos antes del COVID-19.

Por ello, consideramos oportuno valorar la aplicación de los carriles exclusivos o priorización de paso para generar una recuperación rápida de las unidades”, indicó la directora ejecutiva de CANATRANS.

Por otra parte, la Cámara insiste en la cooperación de los gobiernos locales para el debido cumplimiento de las medidas en las paradas que están en la vía pública.

“Somos conscientes que la Fuerza Pública además de colaborarnos, también se encuentran trabajando en muchas otras tareas, por lo que, requerimos del apoyo necesario por parte de la Policía Municipal para que refuerce y verifique el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y uso de mascarillas en las paradas que están en la calle y que están fuera de nuestra competencia para poder ordenar a los usuarios”, indicó Bolaños.

Durante este lunes, la Cámara Nacional de Transportes CANATRANS realizó un monitoreo en diversas paradas ubicadas en el centro de la capital, en la que se pudo constatar, que el movimiento de usuarios transcurrió sin mayores inconvenientes.

El reporte, realizado en conjunto con empresas afiliadas, se realizó durante la hora pico de operación entre las 4:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. en el que destacó que, el movimiento del servicio y los pasajeros se dio en orden, donde los usuarios hicieron caso del uso obligatorio de mascarilla, así como del debido distanciamiento que deben guardar mientras esperan el autobús.

La directora ejecutiva de la Cámara, aclaró que hay factores que provocan que en ocasiones se reporten filas. Entre ellas, que las paradas están colocadas en vía pública, con aceras angostas, donde se convive con comercio informal y demás transeúntes y en las que, en cien metros, hay cuatros paradas de distintas rutas o ramales.

“Evidentemente estos factores generan que se presenten filas. La frecuencia que brindan las empresas es acorde a la demanda que se está reportando, donde se ofrecen los menores tiempos de espera posibles”, concluyó Bolaños.

A pesar de ello, empresas reportaron una movilización aproximada del 43%, siendo un movimiento por debajo a lo que normalmente transportan.