Redacción- ¡Un partido Pura Vida! Cuatro legionarios sacaron chispas en la MLS dejando buenas actuaciones en el empate 0-0 de sus escuadras

En el duelo de ticos esta noche Kendall Waston portó la banda de capitán de la escuadra del Cincinnati. Mientras que, Allan Cruz entró como variante a la altura del minuto 46.

Por otro lado, Ulises Segura formó parte del once estelar del DC United, caso contrario al de Joseph Mora quien entró como variante al transcurrir los 75 minutos en el cronómetro.

Desde el pitazo inicial el encuentro estuvo con opciones de peligro en ambos marcos, pudiendo observar un bonito duelo entre Kendall Waston quien lideró la defensa de los locales y Ulises Segura quien fue el encargado de darle dolores de cabeza al Cincinnati.

DC United tuvo la acción más clara al minuto 25 del encuentro para abrir el marcador, pero Przemyslaw Tyton, guardameta del Cincinnati, terminó por desviar al tiro de esquina.

A partir de esa acción la posesión del balón pasó a ser de los locales, quienes se encimaron al marco rival en busca de la anotación que los acercara a la victoria en el partido.

Pese a los múltiples intentos de las escuadras por colocar la desigualdad en el marcador la primera mitad terminó con el 0-0 en el tablero.

Para la etapa complementaria los equipos saltaron al terreno de juego con la disposición de salir en frente y dar un espectáculo en la cancha a sus seguidores.

Los locales buscaron darle un respiro a la media cancha con el ingreso del costarricense Allan Cruz, quien aportó su buen fútbol para darle un mejor manejo al balón.

El DC United volvió a llevar peligro cuando se jugaban los 73 minutos nuevamente por intermedio del tico quien fue el punto más alto del encuentro para los visitantes.

A la altura del minuto 75 Joseph Mora entró como variante en el cuadro visitante que buscó la rapidez del tico para buscar el gol. Con la incorporación de Mora el encuentro los estaban disputando cuatro costarricenses.

Finalmente, el encuentro terminó con el empate a cero en el marcador, dejando como resultado al Cincinnati en la novena casilla y al DC United en la sexta posición.

FT: It was a battle till the end. 👊#FCCincy and #VamosUnited split the points. #CINvDC pic.twitter.com/azuBLQOcdj

— Major League Soccer (@MLS) August 22, 2020