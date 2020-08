Unión de Gobiernos Locales lamenta la separación de la Municipalidad de Cartago

Redacción- La Unión Nacional de Gobiernos Locales(UNGL) lamentó la decisión tomada por el Concejo Municipal de Cartago, en la cual se desafilian de la UNGL.

Señalan que la UNGL se caracteriza por trabajar en la consolidación de distintos proyectos e iniciativas que impacten positivamente en cada cantón de nuestro país.

“Cada municipalidad afiliada a la UNGL se garantiza asesoría profesional en áreas como la administrativa, social, ambiental, legal, financiera, comunicación, alianzas estratégicas internacionales e incidencia política con la redacción e impulso de proyectos de ley que benefician por igual al sector municipal costarricense”, añaden.

La Unión de Gobiernos Locales dejo en claro que su institución es un ente no gubernamental, financiado por las municipalidades que la integran, y que con ello se garantizan con estos aportes que se reinvierten a través del cumplimiento de distintas metas a favor del Régimen Municipal.

Actualmente la UNGL cuenta con 74 entes municipales afiliados, entre municipalidades,

federaciones y Concejos Municipales de Distrito, estas entidades pagan a la UNGL un 0.25% del presupuesto ordinario, menos las transferencias estatales

Karen Porras Arguedas Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales UNGL brindó declaraciones sobre el retiro.

Retiro de la municipalidad de Cartago

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, propuso al Consejo Municipal de su ayuntamiento retirarse de permanecer a la Unión Nacional de Gobierno Locales (UNGL), por el gasto millonario que le implica.

De acuerdo con Redondo, del 2015 al 2020 la municipalidad de Cartago le desembolsó a la UNGL un monto económico de 276 millones de colones. Y para este 2021, debe de girar una suma de 35 millones de colones.

«Creemos que la crisis que esta viviendo el país y los costarricenses no se justifica al mantener gastos que no son esenciales y este no es esencial para la población. Los recursos limitados que tenemos podemos utilizarlos para otras cosas más urgentes como mejorar la recolección de basura, el estado de las calles, etc», comentó el jerarca.

Lea más: Municipio de Cartago se retira de Unión de Gobiernos Locales para ahorrarse ₡35 millones